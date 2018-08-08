В Казани выпавшего из окна 1,5 годовалого мальчика на подоконник поставили его сестры

8 Авг. 15:03 2018-08-08T15:23:40+03:00

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ЧП произошло 7 августа, когда из окна четвертого этажа многоэтажного дома на улице Декабристов в Казани на улицу выпал 1.5 годовалый мальчик. Сейчас он находится в ДРКБ в тяжелом состоянии.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

К этому времени следователи установили, что четверо детей - 13-летняя, 11-летняя, четырехлетняя девочки и 1,5 летний мальчик остались дома одни. Мальчик начал капризничать, и старшие девочки поставили его на подоконник, чтобы он посмотрел на улицу. Малыш оперся на москитную сетку и вывалился на улицу.

Родители детей в это время находились на работе.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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