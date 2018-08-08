В эту среду в Татарстане состоялось открытие сразу семи новых бассейнов

8 Авг. 14:36 2018-08-08T14:36:34+03:00

Все они сделаны по типовому проекту

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Спортобъекты расположены в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском районах. Так, в Мамадыше участие в церемонии открытия нового бассейна приняли участия президент Татарстана Рустам Минниханов и президент международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Все семь спортобъектов сделаны по типовому проекту. Каждый из них имеет большую ванну для взрослых и малую для детей. Пропускная способность составляет 396 человек в сутки.

- До конца этого месяца еще один бассейн заработает в Атнинском районе, - отметил Рустам Минниханов.

После церемонии открытия спортобъекта в Мамадыше по телемосту было объявлено об открытии бассейнов в Апастово, Пестрецах, Камских Полянах, Тюлячах, Верхнем Услоне и Круглом Поле.

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