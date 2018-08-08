В эту среду в Татарстане состоялось открытие сразу семи новых бассейнов
Спортобъекты расположены в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском районах. Так, в Мамадыше участие в церемонии открытия нового бассейна приняли участия президент Татарстана Рустам Минниханов и президент международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.
Все семь спортобъектов сделаны по типовому проекту. Каждый из них имеет большую ванну для взрослых и малую для детей. Пропускная способность составляет 396 человек в сутки.
- До конца этого месяца еще один бассейн заработает в Атнинском районе, - отметил Рустам Минниханов.
После церемонии открытия спортобъекта в Мамадыше по телемосту было объявлено об открытии бассейнов в Апастово, Пестрецах, Камских Полянах, Тюлячах, Верхнем Услоне и Круглом Поле.
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