В Казани пройдет предпремьерный показ фильма ужасов "Слендермен"
Новый фильм ужасов режиссера Сильвена Уайта выходит на экраны 16 августа. Но для жителей столицы Татарстана сделано исключение - они смогут увидеть его во время предпремьерного показа уже 15 августа.
Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.
В главных ролях: Джои Кинг, Анналиса Бассо, Хавьер Ботет, Джулия Голден Теллес и другие.
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