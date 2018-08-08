В Казани пройдет предпремьерный показ фильма ужасов "Слендермен"

8 Авг. 13:34 2018-08-08T13:34:30+03:00

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Новый фильм ужасов режиссера Сильвена Уайта выходит на экраны 16 августа. Но для жителей столицы Татарстана сделано исключение - они смогут увидеть его во время предпремьерного показа уже 15 августа.

Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

В главных ролях: Джои Кинг, Анналиса Бассо, Хавьер Ботет, Джулия Голден Теллес и другие.

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