В Татарстане для купального сезона создают «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности

8 Авг. 13:44 2018-08-08T13:44:35+03:00

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В попытке снизить количество тонущих летом людей, правительство Татарстана вводит в регионе на время купального сезона три уровня опасности - «синий», «желтый» и «красный».

Каждый из них будет объявляться исходя из температуры воздуха. Так, средний уровень – «синий», когда столбики термометра будут показывать от +13 до +21 градусов. «Желтый» высокий - от +21 до +26 градусов, а чрезвычайный «красный» - от +27 градусов или если будет выше +21 градуса в выходной, а также праздничный день.

К слову, во время «красного» режима местные власти будут усиливать контроль за происходящим на водных объектах, кроме того они должны принять оперативные меры по предупреждению происшествий на водоемах.

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