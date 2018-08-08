2018-08-08T13:19:24+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле ночью задержали двух подростков, управлявших легковушками

Вместе с такими же пассажирами они переданы полицейским
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних водителейСотрудники полиции задержали несовершеннолетних водителейФото: Из материалов пресс-службы
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Сразу два случая управление автомобилями несовершеннолетними произошла в Йошкар-Оле в ночь с 7 на 8 августа. Сначала сотрудниками Госавтоинспекции в 1.00 на бульваре Чавайна остановили "шестерку". которой управлял 15-летний подросток. Молодой человек к тому же оказался пьян. Для установления всех обстоятельств его доставили в отдел полиции, где передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Через 20 минут уже на улице Героев Сталинградской битвы тормознули "Ford", которым управлял также 15-летний подросток. В салоне иномарки помимо юного водителя-нарушителя находились еще двое его несовершеннолетних друзей. Всех троих для разбирательства доставили в отдел полиции, где переданы инспектору по делам несовершеннолетних.

За нахождение несовершеннолетних в общественном месте после 23 часов их родители могут быть привлечены к административной ответственности, сообщили в МВД Марий Эл.

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