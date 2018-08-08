2018-08-08T13:13:02+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане увеличил выдачу ипотеки на треть

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам первого полугодия 2018 года ВТБ в Татарстане выдал 4,2 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 8 млрд рублей. Это на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка на 1 июля 2018 года составил 38,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%.

За первые шесть месяцев 2018 года более 1500 жителей республики приобрели недвижимость в строящихся домах. Объем выдач превысил 3,3 млрд рублей, что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года. Средний чек ипотечного кредита в новостройке составил 2,1 млн рублей.

Практически половину от общего объема ипотечных кредитов в первом полугодии ВТБ в Татарстане выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Банк выдал более 2,2 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,2 млрд рублей. На цели рефинансирования банк выдал 379 ипотечных займов на общую сумму 613 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года практически в 4 раза.

- Повышению доступности ипотечных кредитов способствует как общее снижение ставок, так и выгодные партнерские предложения. В рамках спецпрограмм с застройщиками в Татарстане ВТБ предлагает ипотечные кредиты по ставке от 7,1%, - прокомментировала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане Ильсия Гиниятуллина.

В настоящее время кредит на покупку строящегося или готового жилья в ВТБ можно оформить от 8,9%. Ставка действует при покупке квартиры площадью от 65 кв. м в рамках акции «Больше метров – меньше ставка».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина