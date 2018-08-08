В Марий Эл во время грозы загорелся дом, где были пенсионерка и маленький ребенок
ЧП произошло 7 августа в 12.38 в деревне Большие Шапы Медведевского района республики. Во время грозы разряд молнии ударил по двухэтажному дому, после чего на чердае вспыхнул пожар.
Дым заметила местная жительница, она поспешила оповестить хозяев о начавшемся пожаре. На тот момент в доме находились пенсионерка и ее несовершеннолетний внук.
Пока она выводила из горящего дома людей, другие соседи вызвали пожарных.
К их приезду пламя уже полностью поглотило дом, перекинулось на сарай, баню и гараж. Создалась угроза перехода на соседние строения.
В результате пожара жилой дом сгорел полностью, получили значительные повреждения баня, гараж и сарай, сообщили в МЧС Марий Эл.
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