В Казани появится бюст Виталия Копылова
В Авиастроительном районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Копылова и Побежимова планируют установить бюст Виталия Копылова. Это выдающийся деятель авиастроения, который в период с 1973-го по 1994 год был генеральным директором КАПО имени С. П. Горбунова. Постановление об этом подписали в Кабмине РТ премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Инициаторами инициаторами установки бюста выступают минкультуры Татарстана и минпромторга республики, и авиапредприятие - КАЗ имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев».
Администрация Казани должна будет установить балансодержателя бюста, который установит саму скульптуру и должен будет благоустроить прилегающую территорию.
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