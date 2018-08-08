В Казани появится бюст Виталия Копылова

8 Авг. 12:16 2018-08-08T12:17:15+03:00

Бюст Виталия Копылова установят в Авиастроительном районе Фото: Из материалов пресс-службы

Его водрузят на перекрестке улиц Копылова и Побежимова

Изменить размер текста: A A

В Авиастроительном районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Копылова и Побежимова планируют установить бюст Виталия Копылова. Это выдающийся деятель авиастроения, который в период с 1973-го по 1994 год был генеральным директором КАПО имени С. П. Горбунова. Постановление об этом подписали в Кабмине РТ премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Инициаторами инициаторами установки бюста выступают минкультуры Татарстана и минпромторга республики, и авиапредприятие - КАЗ имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев».

Администрация Казани должна будет установить балансодержателя бюста, который установит саму скульптуру и должен будет благоустроить прилегающую территорию.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке»,«Одноклассниках» и «Инстаграме»