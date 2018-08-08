2018-08-08T11:42:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл зам-директора ритуальных услуг за взятку помог отбыть наказание осужденному

Мужчину приговорили к обязательным работам, но он откупился заплатил за телефон и ноутбук
Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело расследовали в СУ СКР Марий ЭлУголовное дело расследовали в СУ СКР Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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В Волжске выслушал приговор 38-летнему экс-заместитель директора МУП "Бюро ритуальных услуг". Мужчина признан виновным в "Получение должностными лицом взятки в виде иного имущества за незаконные действия в пользу взяткодателя" – 2 эпизода, и "Служебный подлог".

Во время суда и следствия было установлено, что к осужденому обратился мужчина, осужденный к обязательным работам и он был направлен для отбывания наказания в МУП "Бюро ритуальных услуг". За взятку в виде телефона, стоимостью 22,5 тысячи рублей, директор МУП вносил ложные сведения об отработке, а в январе получил за это уже ноутбук стоимостью 11 тысяч рублей.

- Приговором суда взяточнику назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года и штрафом в размере одного миллион рублей, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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