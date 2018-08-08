В Казани после наезда отечественной легковушкой у пешехода оторвало ноги

8 Авг. 10:19 2018-08-08T10:19:45+03:00

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Страшное ДТП произошло ночью 8 августа в 1.14 на Проспекте Победы у дома №13 в Казани. Как рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана при неблагоприятных погодных условиях малоопытный 20-летний водитель "Лады Приоры" превысил безопасную скорость, и не успел затормозить, когда перед его автомобилем на дорогу выскочил пешеход.

Сила удара была такова, что у погибшего пешехода была травматическая ампутация ног.

- В данной аварии усматривается и вина пешехода - мужчина начал переход дороги в неустановленном для этого месте, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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