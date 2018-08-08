Госавтоинспекция Казани устраивает рейд по автобусам
Госавтоинспекция Казани решила устроить тотальную проверку для автопредприятий Казани, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки. Проверки коснутся муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные маршруты.
Пристальное внимание будут уделять соблюдению режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля - тахографов.
Тяжелее всех придется тем, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без соответствующих документов, и те, кто садится за руль неисправных автомобилей. Если среди водителей попадутся те, кто задолжал выплату штрафов за допущенные ранее нарушения, то им придется ответить в установленные законом сроки.
Неисправные автомобили будут отправлены на спецстоянку.
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