2018-08-08T09:43:04+03:00
Общество

Госавтоинспекция Казани устраивает рейд по автобусам

Тотальные проверки пройдут для автобусов, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки
Лика ИСАЕВА
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Пройдет проверка автобусовПройдет проверка автобусовФото: Из материалов пресс-службы
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Госавтоинспекция Казани решила устроить тотальную проверку для автопредприятий Казани, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки. Проверки коснутся муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные маршруты.

Пристальное внимание будут уделять соблюдению режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля - тахографов.

Тяжелее всех придется тем, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без соответствующих документов, и те, кто садится за руль неисправных автомобилей. Если среди водителей попадутся те, кто задолжал выплату штрафов за допущенные ранее нарушения, то им придется ответить в установленные законом сроки.

Неисправные автомобили будут отправлены на спецстоянку.

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