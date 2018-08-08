В Чебоксарах мужчина едва не утонул в грязи
Курьезный и страшный случай произошел в понедельник, 6 августа, на улице Кукшумской в Чебоксарах. Там в 12.50 местные жители поселка с частноми домами услышали крик о помощи. Источник крика нашли, им оказалмя мужчина, который застрял в овраге и не мог выбраться наружу.
Свидетели вызвали спасателей.
Приехавшие на вызов сотрудники Чувашской Республиканской поисково-спасательной службы обнаружили терпящего бедствие чебоксарца в грязевой топи. Мужчина застрял так прочно, что не мог сделать даже шага. Вызволить из грязевого плена его смогли при помощи веревки.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»