Татарстан выделяет 2,5 миллиона рублей на студенческий форум «Медиа-пространство»

8 Авг. 14:08 2018-08-08T14:08:26+03:00

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На проведение в Казани всероссийского студенческого медиа-форума «Медиа-пространство» из бюджета Татарстана выделяют 2, 5 миллиона рублей. Это стало известно после появления на сайте госзакупок соответствующего тендера.

На пару дней в Казань съедутся ребята из более чем 30 регионов России. Ожидается участие более 300 студентов.

На время проведения медиа-форума арендуются: один микро- и один экскурсионный автобусы, два легковых автомобиля, четыре конференц-зала и техническое оборудование.

Во время мероприятия будет проводиться репортажная съемка. Также на деньги тендера будут куплены 15 авиабилетов для спикеров, сделаны 7 презентационных и 8 информационных роликов, организованно проживание и питание участников. Каждому участнику будут вручены памятные сувениры и сертификаты.

Дата проведения медиа-форума «Медиа-пространство» пока не известна, так как исполнитель еще не определился. Аукцион пройдет 10 августа. Прием заявок на него окончен.