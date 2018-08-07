В Казани ищут волонтеров для раздачи мяса на Курбан-байрам-2018
Для жителей Казани в дни празднования Курбан-байрам-2018 будут подготовлены специализированные площадки для разделки священных животных и раздачи мяса нуждающимся. В их число попадают малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, сироты и пожилые люди.
Духовное управление мусульман Татарстана объявляет набор волонтеров для участия в организации и проведении Курбан-байрама-2018. Традиционно праздник отмечается гает-намазами и вагазами во всех мечетях и совершением обряда жертвоприношения.
Добровольцы будут фасовать, транспортировать, погружать и разгружать жертвенное мясо и участвовать в его раздаче. Также необходима помощь и при организации гает-намазов в мечетях.
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