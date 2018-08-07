В Татарстане на трассе М-7 после столкновения с автомобилем велосипедиста подбросило вверх на несколько метров
Ночью 6 августа произошла серьезная авария на участке федеральной автодороги. На трассе М-7 около Набережных Челнов сбили велосипедиста. 30-летний молодой человек во время пути не заметил приближающийся легковой автомобиль. От удара велосипедиста подбросило вверх на несколько метров.
К приезду медиков молодой человек истекал кровью. С тяжелыми травмами и не приходя в сознание с места происшествия пострадавшего отправили в реанимацию.
Детали происшествия и виновника, предстоит определить сотрудникам ГИБДД.
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