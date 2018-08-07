В Татарстане на трассе М-7 после столкновения с автомобилем велосипедиста подбросило вверх на несколько метров

7 Авг. 18:04 2018-08-07T18:04:45+03:00

С места аварии его увезли в реанимацию

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Ночью 6 августа произошла серьезная авария на участке федеральной автодороги. На трассе М-7 около Набережных Челнов сбили велосипедиста. 30-летний молодой человек во время пути не заметил приближающийся легковой автомобиль. От удара велосипедиста подбросило вверх на несколько метров.

К приезду медиков молодой человек истекал кровью. С тяжелыми травмами и не приходя в сознание с места происшествия пострадавшего отправили в реанимацию.

Детали происшествия и виновника, предстоит определить сотрудникам ГИБДД.

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