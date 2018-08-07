В Чувашию поступили дотации из федерального бюджета на 826,4 миллиона рублей
В Чувашии из федеральной казны поступили очередные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 826,4 миллиона рублей.
Отмечается, что, в частности, эти деньги пойдут на выплаты государственных пособий, социальных и компенсационных выплат, а также на заработную плату работникам государственных учреждений.
Всего же, как отмечают в Минфине Чувашии, с начала 2018 года в республику из федерального бюджета поступило свыше 6,6 миллиарда рублей из чуть более 9,9 миллиарда рублей, что было запланировано, то есть 66,7%.
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