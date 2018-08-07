В Чувашию поступили дотации из федерального бюджета на 826,4 миллиона рублей

7 Авг. 16:47 2018-08-07T16:47:15+03:00

Всего с начала 2018 года в республику из федерального бюджета поступило свыше 6,6 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В частности, эти деньги пойдут на оплату пособий и компенсаций

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В Чувашии из федеральной казны поступили очередные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 826,4 миллиона рублей.

Отмечается, что, в частности, эти деньги пойдут на выплаты государственных пособий, социальных и компенсационных выплат, а также на заработную плату работникам государственных учреждений.

Всего же, как отмечают в Минфине Чувашии, с начала 2018 года в республику из федерального бюджета поступило свыше 6,6 миллиарда рублей из чуть более 9,9 миллиарда рублей, что было запланировано, то есть 66,7%.

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