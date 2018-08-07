В Йошкар-Оле дом на площади Революции достроят в 2019 году

7 Авг. 17:50 2018-08-07T17:50:56+03:00

На работы возле Царевококшайского Кремля городские власти выдадут подрядчику уже в этом месяце

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В столице Марий Эл решается судьба долгостроя в историческом центре города на площади Революции возле Царевококшайского Кремля.

Администрация Йошкар-Олы планирует выдать разрешение подрядчику на работы по возведение жилого дома уже в этом месяце.

Строительство было остановлено в 2007 году из-за банкротства застройщика. Пострадали 18 дольщиков, рассчитывавших на получение квартир в этом доме.

Новым же проектом предусмотрено строительство 69-квартирного жилого дома со встроенно-пристроенным блоком обслуживания. Будет в итоге завершено и благоустройство дворовой территории с детской и спортивной площадками, а также парковками.

Правда, из-за начала там работ придется на время перекрыть проезд с южной стороны площади Революции от улицы Советской до улицы Вознесенской.

Застройщик планирует завершить все работы в октябре 2019 года.

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