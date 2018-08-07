В Казани полицейские в короткие сроки задержали грабителя с отверткой
В полицию Казани обратилась 35-летняя горожанка. Она рассказала, что днем в садовом товариществе Вахитовского района на нее напал неизвестный. Мужчина, угрожая отверткой, отнял у женщины ее сумку. Правда, ничего ценного он там для себя не нашел. Грабитель поспешил скрыться.
Опросив свидетелей, взяв приметы напавшего, а также вычислив его возможный маршрут, полицейские в течение всего пару часов задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала в нем того самого грабителя с отверткой.
- 62-летний ранее судимый казанец свою вину отрицать не стал и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в УМВД Казани.
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