Иномарка в Казани несколько раз перевернулась и загорелась

7 Авг. 17:34 2018-08-07T17:34:09+03:00

У водителя не было документов на автомобиль

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На улице Декабристов автомобиль «Фиат» влетел на полном ходу в междугородний автобус. После этого перевернулся в воздухе и приземлился на колеса около трамвайных путей.

Молодые люди в иномарке не были пристегнуты. Им очень повезло, что в момент, когда машину подкинуло, они не вылетели из разбитых окон. Водитель и пассажир не торопились выходить после приземления, потому что находились в шоковом состоянии. В это время из капота повалил густой дым, затем появилось пламя. Очевидцы помогли потушить огонь и вытащили пассажиров из машины.

Представителям власти водитель не смог предоставить документы на автомобиль, обьяснив, что он принадлежит его другу. Молодого человека так же заподозрили в том что он не трезв и отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

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