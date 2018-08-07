«Державинские чтения-2018» обойдутся Татарстану максимум в 7,5 миллионов рублей
На ежегодные «Державинские чтения» из бюджета Татарстана будет выделено 7,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, деньги будут потрачены на размещение и питание участников конференции, экскурсии, синхронный перевод во время выступлений, аренду помещения, оплату транспорта зарубежных и российских гостей.
Также во время конференции будет организованна фотовыставка, посвященная истории мероприятия. Будет изготовлен традиционный сборник статей, а каждому из участников будут вручены сувениры и канцелярские принадлежности. Завершением мероприятия станет концертная программа.
В этом году организаторы планируют зарегистрировать не менее 350 участников.
Заявки на участие в «Державинских чтениях- 2018» принимаются до 10.00 21 августа по московскому времени.
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