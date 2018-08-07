2018-08-07T15:32:38+03:00
Авто

В Казани до октября будет закрыт проезд транспорта на семи улицах

При этом на четырех из них ограничения будут действовать вплоть до конца второго месяца осени
Олег ЛУГОВОЙ
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Последние ограничения снимут лишь 30 октября.Последние ограничения снимут лишь 30 октября.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Так, из-за ремонта ливневой канализации в столице Татарстана до 3 октября решили ограничить движение транспорта по улице Техническая. Ограничение вводится на участке от дома №9 до улицы Нижнекамская.

В то же время, но уже до 2 октября, проезд машин будет запрещен по улицам Низовая и Пилотская. Там, введение ограничения связано со строительством автодороги. Речь идет об участках: улица Низовая - от улицы Батыршина до улицы Серова; улица Пилотская - от улицы Кольцова до улицы Низовая.

Дольше всех будет недоступной для автомобилистов четыре улицы. На них запрет на движение транспорта будет действовать до 30 октября: улица Вяземская (на участке от улицы Мира до улицы Юности); улица Азинская 1-я (на участке от улицы Академика Губкина до проспекта Победы); улица Рылеева (на участке от улицы Бухарская до улицы Родины); улица Инструментальная (на участке от дома №22 до улицы Солидарности).

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