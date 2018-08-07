В Чебоксарах мальчик сбежал с места наезда на него

7 Авг. 19:31 2018-08-07T19:31:35+03:00

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ДТП произошло 6 августа в 13.25 на пешеходном переходе на улице Петрова в столице Чувашии. Водитель "КИА Спортейдж" вызвал сотрудников ГИБДД после того, как на этом переходе сбил ребенка. По его словам, после ДТП мальчик отряхнулся и сбежал.

Пока правоохранители составляли административный протокол и раздумывали, где искать ребенка, он вернулся на место наезда сам. Точнее, его привела мама. Она начала выяснять отношения с водителем по факту наезда на восьмилетнего мальчика.

Ребенка осмотрели врачи, не нашли у него серьезных травм, и отправили на амбулаторное лечение.

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