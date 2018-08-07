2018-08-07T18:19:15+03:00
Спорт

7 августа «Ак Барс» сыграет с «Сочи»

Для казанской хоккейной команды это будет третий матч в рамках Sochi Hockey Open-2018
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
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7 августа в 19.30 «Ак Барс» проведет свой третий матч на Sochi Hockey Open-2018. Соперниками казанцев станут хозяева турнира – «Сочи».

Последние не одержали пока ни одной победы – их игра с «Куньлунь» окончилась со счетом 1:3, с «СКА» - 1:4, с Олимпийской сборной России - 3:4. Однако это не повод для «барсов» расслабиться. Казанские хоккеисты продолжают свои тренировки, несмотря на духоту последних дней.

Ранее «Ак Барс» на Sochi Hockey Open уступили «Локомотиву» со счетом 2:4 и победили Олимпийскую сборную России - 4:2.

К слову, в составе «Сочи» зрители смогут увидеть Дмитрия Архипова и Дамира Мусина. Они этим летом перешли туда из «Ак Барса».

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