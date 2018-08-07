В Татарстане во время пожара пенсионер сгорел вместе с домом
Пожар в частном доме в селе Большая Акса на улице Пролетарской начался ночью 6 августа. Возгорание заметили поздно, в 4.12, к этому времени и сам дом, и сарай рядом с ним полыхали открытым огнем.
Приехавшим пожарным соседи рассказали, что в горящем строение остался 66-летний хозяин. На улице его никто не видел, да и из дома криков о помощи не было слышно.
Во время разбора завалов дома сотрудниками пожарной охраны было обнаружено тело погибшего мужчины.
- В результате пожара уничтожены: сарай на площади 80 квадратных метров, дом на площади 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.
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