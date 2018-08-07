2018-08-07T16:09:25+03:00
Общество

С 2011 года в Казани отремонтировали 2 тысячи дворов

В планах на 2018-й еще 430 подобных объектов, на которые выделили миллиард рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В этот вторник мэр Казани Ильсур Метшин проверил завершенный ремонт работ двора домов №24, №26 и №28 по улице Академика Глушко и №1 и №3 по улице Джаудата Файзи.

Меньше чем за месяц там заменили бортовые камни и асфальт. К работам на площади 3,43 тысячи квадратных метров приступили 2 июля. Ремонт обошелся в 7,2 миллиона рублей. Осталось только устранить ряд выявленных замечаний и проделанную работу можно принимать.

Всего в 2018 году в столице Татарстана запланировано отремонтировать 430 дворов площадью 457 тысяч квадратных метров. На это выделен один миллиард рублей. На сегодня работы выполнены на 55%. Завершить их планируется до конца сентября.

- Это важная работа, которую мы начали в 2011 году. Тогда это была неподъемная гиря, - напомнил Ильсур Метшин. – Спасибо президенту Татарстана, который ежегодно принимает решение о выделении средств. Благодаря его поддержке и президентской программе 2 тысячи дворов в Казани уже отремонтировали, две трети программы выполнено, осталась треть.

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