Более 118 тысяч татарстанцев имеют право на бесплатные лекарства
В Татарстане 118 667 человек имеют право на получение соцуслуг в виде лекарств. Об этом официально заявили в Министерстве здравоохранения республики. Отпуск лекарственных средств на данный момент осуществляют 159 специализированных аптечных организаций.
Всего же в бесплатных лекарствах в Татарстане нуждаются 337 466 человек. К числу федеральных льготников, в частности, относятся участники войны, блокадники, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, люди, пострадавшие в результате радиационных техногенных катастроф.
Напомним, что в федеральной программе обеспечения необходимыми лекарствами участвуют 260 учреждений здравоохранения Татарстана.
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