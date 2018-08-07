Более 118 тысяч татарстанцев имеют право на бесплатные лекарства

7 Авг. 14:24 2018-08-07T14:24:54+03:00

Всего же в федеральной базе данных состоят 337 466 жителей республики

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В Татарстане 118 667 человек имеют право на получение соцуслуг в виде лекарств. Об этом официально заявили в Министерстве здравоохранения республики. Отпуск лекарственных средств на данный момент осуществляют 159 специализированных аптечных организаций.

Всего же в бесплатных лекарствах в Татарстане нуждаются 337 466 человек. К числу федеральных льготников, в частности, относятся участники войны, блокадники, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, люди, пострадавшие в результате радиационных техногенных катастроф.

Напомним, что в федеральной программе обеспечения необходимыми лекарствами участвуют 260 учреждений здравоохранения Татарстана.

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