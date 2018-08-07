2018-08-07T19:14:31+03:00
Происшествия

Жителя Марий Эл будут судить за убийство мужчины с мусорной урной

Конфликт произошел в одном из баров Йошкар-Олы
Олег ЛУГОВОЙ
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Со следственного эксперимента Фото: СУ СКР Марий ЭлСо следственного эксперимента Фото: СУ СКР Марий Эл
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21-летнего жителя Марий Эл обвиняют в убийстве.

Как, следует из материалов уголовного дела, 5 июня этого года в одном из баров Йошкар-Олы один из посетителей пристал к незнакомой компании. Возник конфликт. Чтобы разобраться мужчины вышли на улицу. Там, один из компании ударил приставшего мужчину, тот также ответил одним ударом.

На этом вроде бы все закончилось. Однако уже, сидя в машине, компания увидела, что их оппонент снова идет к ним и уже замахивается мусорной урной.

21-летний обвиняемый вышел из автомобиля и жестоко избил мужчину. После чего компания уехала. Пострадавший в последствии скончался.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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