В Иннополисе установили первый в Татарстане терминал по выдаче SIM-карт
Первый в Татарстане терминал для выдачи SIM-карт установлен на территории технопарка им. Попова в Иннополисе. Он оборудован технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи, сообщают в Минсвязи Татарстана.
Чтобы получить SIM-карту всего за несколько минут, нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. При этом терминал сравнивает полученный снимок с тем, что имеется в паспорте. Если все сходится, то аппарат выдает SIM-карту.
В ближайшем будущем терминал будет работать на нескольких иностранных языках и выдавать SIM-карты гостям из зарубежья.
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