2018-08-07T13:37:37+03:00
Общество

В Иннополисе установили первый в Татарстане терминал по выдаче SIM-карт

Он оснащен технологиями для обработки персональных и биометрических данных
Олег ЛУГОВОЙ
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К сожалению, все ограниченно лишь одним оператором связи.К сожалению, все ограниченно лишь одним оператором связи.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Первый в Татарстане терминал для выдачи SIM-карт установлен на территории технопарка им. Попова в Иннополисе. Он оборудован технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи, сообщают в Минсвязи Татарстана.

Чтобы получить SIM-карту всего за несколько минут, нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. При этом терминал сравнивает полученный снимок с тем, что имеется в паспорте. Если все сходится, то аппарат выдает SIM-карту.

В ближайшем будущем терминал будет работать на нескольких иностранных языках и выдавать SIM-карты гостям из зарубежья.

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