В Набережных Челнах во время пожара пострадал мужчина

7 Авг. 18:55 2018-08-07T18:56:07+03:00

С ожогами рук его отправили в больницу

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Пожар в квартире на пятом этаже дома на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах начался в понедельник, 6 августа, в 15.03. По предварительным данным, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем..

К приезду пожарных на улице около подъезда сидел 41-летний мужчина, который рассказал огнеборцам, что он попытался сам потушить огонь. Но у него не получилось. Дверь в квартиру он оставил открытой.

Еще до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух 15 человек, из них двое детей.

В квартире горели медель и вещи на кухне и на балконе. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Хозяин квартиры с ожгом рук 1-2 степени доставлен в больницу.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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