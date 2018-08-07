В Набережных Челнах во время пожара пострадал мужчина
Пожар в квартире на пятом этаже дома на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах начался в понедельник, 6 августа, в 15.03. По предварительным данным, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем..
К приезду пожарных на улице около подъезда сидел 41-летний мужчина, который рассказал огнеборцам, что он попытался сам потушить огонь. Но у него не получилось. Дверь в квартиру он оставил открытой.
Еще до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух 15 человек, из них двое детей.
В квартире горели медель и вещи на кухне и на балконе. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Хозяин квартиры с ожгом рук 1-2 степени доставлен в больницу.
- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
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