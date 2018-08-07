В Чувашии бизнесмена из Нижнего Новгорода приговорили к 14 годам колони за секс-преступления в отношении детей

7 Авг. 14:01 2018-08-07T14:01:22+03:00

Он признан вменяемым и не нуждается в лечении

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37-летнего жителя Нижнего Новгорода, являющемуся учредителем и директором одной из фирм, признали виновным в разврате и действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетних детей.

Было установлено, что 29 ноября прошлого года на своем автомобиле мужчина проезжал мимо одного из районных центров Чувашии. Именно тогда он совершил развратные действия на глазах у трех малолетних девочек.

В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного мужчины была проведена судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что подсудимый вменяем и в специализированном лечении не нуждается.

- В итоге суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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