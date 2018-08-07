В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Особый режим вводится для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, вызванной почвенной и атмосферной засухой. Этим летом вместо среднемноголетних 163 миллиметров осадков, некоторые территории Татарстана получили всего чуть более 40 миллиметров.
В изданном распоряжении президента Татарстана названы 17 районов, в которых начинает действовать особый режим: Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лениногорский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский.
Главам районов поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
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