В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

7 Авг. 13:01 2018-08-07T13:02:16+03:00

Он действует в 17 районах до особого распоряжения президента республики

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Особый режим вводится для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, вызванной почвенной и атмосферной засухой. Этим летом вместо среднемноголетних 163 миллиметров осадков, некоторые территории Татарстана получили всего чуть более 40 миллиметров.

В изданном распоряжении президента Татарстана названы 17 районов, в которых начинает действовать особый режим: Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лениногорский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский.

Главам районов поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

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