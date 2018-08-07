В Татарстане во время пожара, возникшего из-за сигареты, погиб пенсионер
Тревогу забили соседи 62-летнего пенсионера, проживающего в частном дома на улице Колхозной в селе Селенгуши Нурлатского района Татарстана. Они в 21.50 в понедельник, 6 августа, увидели клубы дыма из окон его дома, и вызвали пожарных.
К моменту их приезда дом полностью был в дыму, а в одной из комнат наблюдалось открытое горение. Соседи сообщили, что внутри может находиться пенсионер, хозяин дома.
Во время тушения пожарные нашли ело тело в комнате, на сгоревшем диване.
- Сгорел диван и постельные принадлежности на площади два квадратных метра, стены комнаты закопчены, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина возникновения огня стала неосторожность при курении.
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