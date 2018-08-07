2018-08-07T12:43:14+03:00
Общество

В Татарстане оборудуют еще 18 новых пляжей

Один из них, в Лаишево, уже сдан
Олег ЛУГОВОЙ
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Новые пляжи будут делать в течение ближайших пяти лет.Новые пляжи будут делать в течение ближайших пяти лет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Все ради безопасности. Как показывает практика, люди в республике тонут именно в необорудованных местах, где не проверено дно и не дежурят спасатели.

Как сообщил журналистам на пресс-конференции главный Госинспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов, в планах в регионе оборудовать еще 18 безопасных мест отдыха у воды.

Пока, напомнил Юрий Венедиктов, таковых в Татарстане имеется 33 пляжа.

При этом, по словам спикера, реализацию задуманного он намерен совмещать с работой по проекту благоустройства общественных пространств в республике.

Один из новых пляжей, в Лаишево, уже работает. Остальные будут оборудованы в течение пяти лет. ГИМС Татарстана уже составили список из 48 мест, где могут появиться новые пляжи.

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