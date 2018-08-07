В Татарстане велосипедист проезжая мимо реки нашел утопленника
ЧП произошло 6 августа на реке Большой Черемшан, вблизи деревни Урняк в Нурлатском районе. Один из местных жителей, проезжая мимо реки на велосипеде, обнаружил в воде тело утонувшего мужчина. Он извлек его из воды и передал сотрудникам правоохранительных органов.
Погибшим оказался 36-летний мужчина. Его тело нашли в трех метрах от берега на глубине 1,5-2 метров.
Выяснилось, что место происшествия - несанкционированный пляж, купаться там запрещено. Аншлаги о запрете купания на берегу имеются.
- Причина происшествия – купания в необорудованном месте, предположительно в алкогольном опьянении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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