В Татарстане велосипедист проезжая мимо реки нашел утопленника

7 Авг. 15:49 2018-08-07T15:49:47+03:00

Очевидец сам достал тело из воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погибший купался в не оборудованном для этого месте

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ЧП произошло 6 августа на реке Большой Черемшан, вблизи деревни Урняк в Нурлатском районе. Один из местных жителей, проезжая мимо реки на велосипеде, обнаружил в воде тело утонувшего мужчина. Он извлек его из воды и передал сотрудникам правоохранительных органов.

Погибшим оказался 36-летний мужчина. Его тело нашли в трех метрах от берега на глубине 1,5-2 метров.

Выяснилось, что место происшествия - несанкционированный пляж, купаться там запрещено. Аншлаги о запрете купания на берегу имеются.

- Причина происшествия – купания в необорудованном месте, предположительно в алкогольном опьянении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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