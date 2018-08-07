2018-08-07T12:32:54+03:00
Общество

В Набережных Челнах дорожники уложили асфальт в обход стоящей машины

Владелец сгоревшего автомобиля, несмотря на все предупреждения, так и не убрал его
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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У жителей улицы Татарстан в Набережных Челнах праздник. Там начался долгожданный ремонт проезжей части. Дорожники начали укладывать новый асфальт поверх старого, который уже рассыпался.

При этом автолюбителей заранее попросили не парковать машины вдоль дороги. В итоге спецтехника дошла до сгоревшего автомобиля ВАЗ-2112, который припаркован на обочине. Хозяин авто, вероятно, не знал о грядущей укладке асфальта.

Дорожники же, видимо, чтобы не сбиваться от сроков сдачи проезжей части, вместо того чтобы убрать автомобиль, объехали его. Поэтому сгоревший автомобиль остался стоять на островке из старого асфальта. Недовольные жильцы уверены, что теперь дорога перед их домом так и останется недоделанной.

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