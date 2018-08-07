2018-08-07T15:07:46+03:00
Происшествия

В Татарстане около острова Свияжск утонул мужчина

По предварительным данным, он отправился купаться пьяным
Лика ИСАЕВА
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Место, где произошла трагедия, не является местом массового отдыха, пляж там не оборудован для купания, имеется аншлаг о запрете купания.Место, где произошла трагедия, не является местом массового отдыха, пляж там не оборудован для купания, имеется аншлаг о запрете купания.Фото: Иван ВИСЛОВ
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ЧП произошло в понедельник, 6 августа, в 11.29 на реке Щука в Зеленодольском районе. Там вблизи острова Свияжск утонул 57-летний местный житель.

Спасателей вызвали его родственники, которые рассказали, что мужчина отправился купаться пьяным. На расстоянии 7-8 метров от берега он пропал из зоны видимости. Они предположили, что из-за резкого перепада температуры воздуха и воды у мужчины судорогой свело ногу, и он не смог самостоятельно доплыть до берега.

Тело погибшего отыскали в 70-80 метрах от берега острова Свияжск, на глубине 7-8 метров реки Щука.

Напомним, что место происшествия не является местом массового отдыха, пляж не оборудован для купания, имеется аншлаг о запрете купания.

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