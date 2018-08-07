В Татарстане приемный отец обварил ребенка кипятком, девочка погибла

7 Авг. 12:01 2018-08-07T12:01:54+03:00

Мужчина задержан, вскоре будет решен вопрос об его аресте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Татарстана возбудило уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 40-летнего жителя Алексевского района республики.

По предварительной версии, мужчина за незначительную провинность решил наказать свою девятилетнюю приемную дочь. Сначала он избил ребенка, а затем плеснул на нее кипятком. Девочка получила сильное ожоги. От полученных травм ребенок скончался.

Мужчина задержан правоохранительными органами, ведется его допрос. В ближайшее время в суде будет избрана для подозреваемого мера пресечения на время следствия.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»