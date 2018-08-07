В Татарстане приемный отец обварил ребенка кипятком, девочка погибла
Следственный комитет Татарстана возбудило уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 40-летнего жителя Алексевского района республики.
По предварительной версии, мужчина за незначительную провинность решил наказать свою девятилетнюю приемную дочь. Сначала он избил ребенка, а затем плеснул на нее кипятком. Девочка получила сильное ожоги. От полученных травм ребенок скончался.
Мужчина задержан правоохранительными органами, ведется его допрос. В ближайшее время в суде будет избрана для подозреваемого мера пресечения на время следствия.
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