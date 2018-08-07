В Чувашии приставы приостановили работу автосервиса из-за мигранта
По решению суда приставам пришлось временно приостановить деятельность одного из автосервисов на улице Чебоксарской в Канаше. Причиной стал сам директор предприятия. Мужчина - гражданин Узбекистана, который еще в сентябре 2014 года должен был вернуться к себе на родину, но этого не сделал. А с июня нелегала назначили директором автосервиса.
К ответственности привлекли и владельца автосервиса. Он не имел права брать на работу нелегального мигранта.
Сейчас помещение автосервиса опечатано, его деятельность возобновится не раньше, чем через две недели. А экс-директора ждет депортация в Узбекистан.
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