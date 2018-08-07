В Казани легковушка сбила байкера

7 Авг. 10:53 2018-08-07T10:58:57+03:00

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Авария с участим легковушки и мотоцикла произошла 6 августав, в понедельник, в 16.50 на перекрестке улиц Сибирский тракт и Кирпичникова. Там 34-летний водитель автомобиля GREAT WALL, по предварительным данным, в нарушение правил дорожного движения - не уступил дорогу, при повороте налево по зеленому сигналу светофора и врезался в байк Харлей Дэвидсон.

В результате аварии 47-летний мотоциклист получил травму ноги и доставлен в больницу.

- В отношении водителя легковушки составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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