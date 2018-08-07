В Казани пройдет День физкультурника с силовым уклоном

7 Авг. 09:35 2018-08-07T09:35:25+03:00

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Всех жителей столицы Татарстана ждут 11 августа на площади Тысячелетия. Там с 10.00 отпразднуют Всероссийский день физкультурника соревнованиями по силовому экстриму и мас-рестлингу среди мужчин и женщин. Участники - атлеты будут таскать на плече огромные тяжелые валуны, кантовать трехсоткилограммовые покрышки, буксировать грузовик и много другое. Впервые в них примут участие и женщины.

Развлекать гостей и участников будет силовое шоу "Берсеркер". Участники удивят зрителей "сердечками" из согутых подков, скручивание руками сковородок и подков, забивание ладонями в доску толстых гвоздей. Будет организован розыгрыш призов, в том числе абонементов в фитнес-клубы.

Также в программе праздника – выступление танцевальных коллективов и атлетов.

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