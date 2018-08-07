В Марий Эл во время отдыха с родителями утонул подросток

7 Авг. 09:08 2018-08-07T09:08:39+03:00

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СУ СКР Марий Эл сообщает, что проводится доследственная проверка по факту гибели на озере Щучьем в поселке Сурок Медведевского района 15-летнего подростка.

К этому времени удалось выяснить, что все произошло 4 августа, когда мальчик вместе с родителями приехал на отдых. Все расположились на пляже, и время от времени ребенок уходил освежиться. В очередной раз - в 15.00, ушел, через некоторое время родители не смогли его обнаружить и подняли тревогу.

Тело погибшего подростка было обнаружено чуть позже.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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