Погибшего в ливневке мальчика похоронили в Аксубаево в Татарстане

6 Авг. 19:10 2018-08-06T19:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние полгода своей жизни Коля Мальков жил в селе Шереметьевка Нижнекамского района. Там сегодня простились с ним соседи и родственники. - Веселый, умный, с добрыми глазами, он любил играть с соседскими детьми, - вспоминают о нем друзья семьи.

Коля был из верующей семьи и ходил в воскресную школу. Семья помогала одной из местных церквей. Сегодня в храмах Нижнекамска прошли панихиды по погибшему ребенку. Настоятель прихода храма Рождества Христова иерей Артемий Ямашев попросил всех жителей района молиться за сына этой замечательной семьи. Свои соболезнования семье погибшего мальчика выразил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Сегодня Колю Малькова похоронили на родине родителей - в Аксубаево. 3 августа мальчик провалился в канализационную ливневку в поселке Лазаревское Краснодарского края. После чего его тело нашли в море. На место гибели ребенка люди несут цветы и игрушки. К могиле мальчика все неравнодушные приносят машинки и гвоздики. Через месяц Коле исполнилось бы 8 лет. В этом учебном году он должен был пойти учиться в первый класс.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках»и«Инстаграме»