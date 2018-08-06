В Набережных Челнах открылся очередной детсад после капитального ремонта

6 Авг. 19:44 2018-08-06T19:44:53+03:00

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В Набережных Челнах продолжается реализация программы капитального ремонта детских садов и школ.

Сегодня, 6 августа в рамках данной программы открыл свои двери «Детский сад присмотра и оздоровления № 24 «Буратино» в поселке ГЭС. Впервые за 45 лет существования дошкольного учреждения здесь прошел капремонт.

Так, в ходе ремонта полностью поменяли ограждение вокруг учреждения, выполнили ремонт подъездных путей и дорог на территории садика. У здания полностью обновлен фасад, входная группа, при входе в учреждение построен тамбур, отремонтировали веранды, - сообщает мэрия Набережных Челнов.

Отметим, что из республиканского бюджета на выполнение всех работ выделено 14 миллионов рублей. К этим средствам добавили 1 миллион из городского бюджета для работ, не включенных в перечень капремонта. Так, на финансовую поддержку Исполкома благоустроили и прилегающую к саду территорию, были выполнены отделочные работы на сумму 229 тысяч рублей, приобретены мебель и оборудование на 810 тысяч рублей.

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