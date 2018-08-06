В Набережных Челнах на обновленной набережной провели зарядку

6 Авг. 20:25 2018-08-06T20:25:23+03:00

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В Набережных Челнах на обновленной набережной Тукая впервые прошла утренняя зарядка под руководством профессионального тренера Дины Некратовой. Об этом сообщает мэрия города.

Так, проект предложенный управлением информационной политики и по связям с общественностью поддержало руководство ведущего клуба города в лице директора Эдуарда Жесткова. Анонс мероприятия был дан заранее через официальный сайт и социальные сети.

Отметим, что это не последняя тренировка. Еще одно занятие состоится через неделю, в следующую субботу в 7:30, если будет хорошая погода.

Как известно, участникам зарядки не надо приносить с собой инвентарь, понадобится только удобная одежда, спортивная обувь и хорошее настроение. Участие бесплатное. Тренировка длится – 50-60 минут.

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