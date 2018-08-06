В Набережных Челнах подросток бросил камень в голову шестилетнему ребенку

6 Авг. 18:15 2018-08-06T18:15:27+03:00

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Накануне, в 19.30, на карете «скорой» в больницу Набережных Челнов доставили 6-летнего мальчика с подозрением на травмы головы.

Как сообщает газета «Челнинские известия», инцидент произошел во дворе дома 15-го комплекса поселка ЗЯБ. В голову гуляющему ребенку нечаянно попал камнем 15-летний подросток.

Отметим, что после длительных обследований и проверок медики поставили потерпевшему диагноз «перелом черепа». Ребенка сегодня утром доставили в Казань и госпитализировали в ДРКБ.

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