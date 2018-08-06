2018-08-06T18:52:44+03:00
Общество

В Альметьевске до конца августа отремонтируют 62 жилых дома

На капитальный ремонт из бюджета выделено 373 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Архив КП.Фото: Архив КП.
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В Альметьевске до конца месяца планируются провести капитальный ремонт 62 домов. На эти мероприятия из бюджета республики было выделено 373 миллиона рублей. Сейчас ремонтные работы ведутся в 54 домах в разных частях города.

На некоторых объектах ремонт находится уже на завершающей стадии. К таким домам можно отнести: дом №9 по улице Тимирязева, №15 по улице Волгоградская, и №43 по проспекту Строителей. Каждый из них готов на 95%.

До конца августа будут заменены более трех десятков лифтов, отремонтированы фасады в сорока четырех домах, проведены электромонтажные работы – в тридцати семи.

Все это проводится в рамках проекта по улучшению жилищных условий жителей республики. В целом, в Татарстане планируется отремонтировать 995 многоквартирных домов.

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