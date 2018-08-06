В Татарстане создадут рабочую группу для борьбы с неплательщиками алиментов

6 Авг. 17:17 2018-08-06T17:38:10+03:00

В Татарстане долги по алиментам есть у 20 тысяч жителей республики. Фото: Иван ВИСЛОВ

До безответственных неплательщиков планируют добраться через работодателей, страховые компании и даже больницы

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В Татарстане появится рабочая группа по взысканию алиментов. Данное поручение дал президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. В ее состав войдут представители ряда министерств и ведомств, в том числе Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ и прокуратуры. Им придется разработать эффективную стратегию для взыскания долгов. Итоги будут проводить каждую неделю на совещании у президента Татарстана.

Отметим, что в Татарстане долги по алиментам есть у 20 тысяч жителей республики. Общая сумма невыплаченных алиментов превышает 3 миллиарда рублей. До алиментщиков доберутся разными способами - через работодателей, страховые компании и даже больницы. Также, в планах подключить церкви и мечети.

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