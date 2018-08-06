В Пестрецах откроют бассейн за 138 миллионов рублей
В Пестречинском районе готов к открытию бассейн «Сула». На его строительство из республиканского бюджета было выделено свыше 138 миллионов рублей. Работа над бассейном была выполнена в полном объеме и вовремя. В нём установлены современные системы вентиляции, освещения, отопления и очистки воды. Все оборудование импортного производства.
В бассейне смогут заниматься не только дети, но и пенсионеры, для которых в дневное время будут разработаны специальные тарифы. Помимо секций, у жителей района будет возможность приобрести абонемент на свободное посещение. Свои тренировки в «Суле» будут проводить и профессиональные спортсмены Пестречинского района.
Бассейн представляет собой две плавательные зоны. Первая - длиной 25 метров, шириной 8,5 имеет глубину от 1,6 до 1,8 метров. Она разделена на 4 дорожки. Вторая – детская, длиной 10 метров, шириной 6 метров имеет глубину от 0,6 до 0,8 метра.
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