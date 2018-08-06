2018-08-06T20:45:08+03:00
Общество

В Пестрецах откроют бассейн за 138 миллионов рублей

В нём будут открыты секции по плаванию как для детей, так и для пенсионеров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Минстрой РТ.Фото: Минстрой РТ.
Изменить размер текста:

В Пестречинском районе готов к открытию бассейн «Сула». На его строительство из республиканского бюджета было выделено свыше 138 миллионов рублей. Работа над бассейном была выполнена в полном объеме и вовремя. В нём установлены современные системы вентиляции, освещения, отопления и очистки воды. Все оборудование импортного производства.

В бассейне смогут заниматься не только дети, но и пенсионеры, для которых в дневное время будут разработаны специальные тарифы. Помимо секций, у жителей района будет возможность приобрести абонемент на свободное посещение. Свои тренировки в «Суле» будут проводить и профессиональные спортсмены Пестречинского района.

Бассейн представляет собой две плавательные зоны. Первая - длиной 25 метров, шириной 8,5 имеет глубину от 1,6 до 1,8 метров. Она разделена на 4 дорожки. Вторая – детская, длиной 10 метров, шириной 6 метров имеет глубину от 0,6 до 0,8 метра.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина