В Казани временно перекроют дороги по улицам Яруллина и Горсоветская

6 Авг. 16:21 2018-08-06T16:21:18+03:00

Это связано с ремонтными работами

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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, в столице Татарстана временно ограничат движение транспорта на улицах Яруллина и Горсоветская. Это связано с капитальным ремонтом тепловода, сообщает мэрия Казани.

Так, два дня подряд, с 7 по 8 августа планируют, частичное закрытие проезжей части по улице Яруллина, на участке от улицы Горсоветская до дома №85 по улице Декабристов.

Также, с 18 по 19 августа полностью закроют дорогу по улице Горсоветская в районе пересечения с улицей Яруллина.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда с учетом введенных изменений.

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