В Казани временно перекроют дороги по улицам Яруллина и Горсоветская
В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, в столице Татарстана временно ограничат движение транспорта на улицах Яруллина и Горсоветская. Это связано с капитальным ремонтом тепловода, сообщает мэрия Казани.
Так, два дня подряд, с 7 по 8 августа планируют, частичное закрытие проезжей части по улице Яруллина, на участке от улицы Горсоветская до дома №85 по улице Декабристов.
Также, с 18 по 19 августа полностью закроют дорогу по улице Горсоветская в районе пересечения с улицей Яруллина.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда с учетом введенных изменений.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»