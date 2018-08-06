2018-08-06T17:33:27+03:00
Общество

Электричку Казань-Арск продлили до Вятских Полян

Изменения в расписании временные.
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Изменения ввели на месяц.Изменения ввели на месяц.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Пигородный поезд №6404 сообщением Казань-Арск будет следовать до Вятских Полян. Новая остановка в расписании появится временно. Новая схема проезда будет действовать 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30 августа и 2, 3, 4 сентября.

Отметим, что поезд отправится из Казани в 7:54. В Вятские Поляны электричка прибудет в 11:28.

Как сообщает мэрия Казани, поезд обратно отъедет со станции Вятские Поляны в 16:00, а прибудет на станцию Казань в 19:42.

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